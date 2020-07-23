التقني تبدأ تنفيذ اختبارات المحوسبة لدبلومات وبرامج المعاهد الأهلية

أوضحت المؤسسة أن الاختبارات المحوسبة تُعد إحدى مسارات التطوير للاختبار الشامل الذي جعل من السهل التحكم بتنظيم أعمال الاختبارات عبر منظومة إلكترونية متكاملة ومحوكمة، وأن منظومة الاختبارات المحوسبة تم تصميمها وفق عدة مراحل، هي:
ـ مرحلة تسجيل المتدربين المؤهلين إلكترونياً لدخول الاختبار بحسب المرحلة الأولى.
ـ ومرحلة حجز المواعيد الإلكترونية التي تُمكن المنشأة التدريبية من حجز موعد جلسة اختبار للمستفيد.
ـ ثم مرحلة تنفيذ الاختبار عبر منصة إلكترونية تعتمد على بنوك أسئلة محدثة ومحوكمة.
يذكر أن الاختبارات بدأت المؤسسة في تنفيذها منذ الأحد الماضي.
وتعقد بشكل متزامن على فترات متتالية لضمان تطبيق الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا في مختلف مناطق المملكة للمتدربين والمتدربات، وتتم متابعتها من خلال مركز تحكم بمقر الإدارة العامة للتدريب الأهلي بالمؤسسة.
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