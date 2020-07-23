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خادم الحرمين يجري عملية جراحية بالمنظار لاستئصال المرارة

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أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، عملية جراحية بالمنظار لاستئصال المرارة، هذا اليوم الخميس 02 ذو الحجة 1441هـ الموافق 23 يوليو 2020م، في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، وقد تكللت هذه العملية بالنجاح، هذا وسيمضي خادم الحرمين الشريفين بعض الوقت في المستشفى حسب الخطة العلاجية التي أوصى بها الفريق الطبي.

وقد وجه الملك سلمان بن عبدالعزيز خالص شكره وامتنانه لأبنائه وبناته شعب المملكة العربية على مشاعرهم ودعواتهم الكريمة، كما عبر عن تقديره لكل من اتصل هاتفياً أو سأل أو بعث بتمنياته له بالصحة والعافية من أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول العربية والإسلامية والصديقة.

حفظ الله خادم الحرمين الشريفين وألبسه ثوب الصحة والعافية.


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