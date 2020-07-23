السعودية اليوم / هيئة الأمر بالمعروف بمحافظة الخبر ‏بالمنطقة الشرقية تفعل حملة "خذوا حذركم"



الدمام 02 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 23 يوليو 2020 م واس

فعلت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة الخبر، عدداً من المناشط الوقائية والتوعوية ضمن حملة "خذوا حذركم"، التي دشنها معالي رئيس عام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، بالتزامن مع رفع الحظر.

وتضمنت الحملة القيام بجولات توعوية ميدانية في الحدائق العامة والمراكز التجارية إضافة إلى المشاركة عبر منصات التواصل الاجتماعي، والوسائل الإعلانية واللوحات الإرشادية.

وأوضح مدير عام فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المنطقة الشرقية فهد بن فيصل الثبيتي، أن الحملة تهدف إلى توعية جميع شرائح المجتمع بأخذ الأسباب والبعد عن التجمعات وتطبيق جميع التدابير الوقائية والاشتراطات الاحترازية وتعليمات الجهات المعنية.

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15:23ت م

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