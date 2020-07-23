السعودية اليوم / أمانة عسير وبلدياتها تزيل 200 موقع بيع عشوائي



أبها 02 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 23 يوليو 2020 م واس

أزالت أمانة منطقة عسير والبلديات الـ 33 التابعة لها خلال الأسبوع الجاري أكثر من 200 موقع بيع عشوائي وذلك ضمن محاور مبادرة معالجة التشوه البصري .

وأوضح أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي أنه قد تم إزالة تلك المواقع التي تتنوع ما بين "الاكشاك" والبسطات العشوائية والمخالفة بكافة مدن و محافظات منطقة عسير و ذلك بناء على توجيهات سمو أمير منطقة عسير صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز .

وأشار الحميدي إلى أن فرق الأمانة والبلديات أزالت هذه المواقع المخالفة لعدم توفر الاشتراطات اللازمة و وسائل السلامة ، مؤكدا أن الحملة تهدف إلى القضاء على العشوائيات ، وتعزيز الوعي والسلوك الحضاري، والمشاركة المجتمعية بأهمية المحافظة على البيئة، وحماية المرافق العامة، ومعالجة التشوه البصري بكافة اشكاله .

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15:22ت م

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