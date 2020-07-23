السعودية اليوم / صحة الأحساء تحدد المراكز الصحية العاملة خلال إجازة عيد الأضحى



الأحساء 02 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 23 يوليه 2020 م واس

حددت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الأحساء، المراكز الصحية المناوبة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك للعام الحالي.

وأوضحت أن مراكز قطاع بالهفوف شملت مركز صحي الفيصلية، حي الملك فهد، الثليثية، الخالدية، الغويبة، الطويلة، السلمانية، السيح، من الساعة 8 صباحاً وحتى الساعة 4 مساءً، فيما يعمل مركز صحي حرض على مدار 24 ساعة، ويستقبل مركز صحي المعلمين، البندرية، والصالحية المستفيدين من خدمات عيادات "تطمن"، ويتابع مركز صحي الهفوف الحالات الإيجابية المؤكدة لفيروس

أما قطاع المبرز فتم تكليف مراكز صحي اليحيى، النزهة، محاسن، الجرن، العيون، من الساعة 8 صباحاً وحتى الساعة 4 مساءً، فيما يعمل مركز صحي يبرين على مدار 24 ساعة، أما مركز صحي شعبة المبرز، الشعبة، وحزم المبرز فيستقبل المستفيدين من عيادات "تطمن".

فيما حدد قطاع العمران، مركز صحي العمران، الحليلة، البطالية، المنصورة، الطرف، فضيلة، من الساعة 8 صباحاً وحتى الساعة 4 مساءً، بينما تستقبل مراكز صحي الجشة، والدالوة، والمركز المستفيدين من عيادات "تطمن"، أما مركز صحي المنيزلة فيتابع الحالات الإيجابية المؤكدة لفيروس كورونا كوفيد19 .

// انتهى //

15:22ت م

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الأحساء 02 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 23 يوليه 2020 م واسحددت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الأحساء، المراكز الصحية المناوبة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك للعام الحالي.وأوضحت أن مراكز قطاع بالهفوف شملت مركز صحي الفيصلية، حي الملك فهد، الثليثية، الخالدية، الغويبة، الطويلة، السلمانية، السيح، من الساعة 8 صباحاً وحتى الساعة 4 مساءً، فيما يعمل مركز صحي حرض على مدار 24 ساعة، ويستقبل مركز صحي المعلمين، البندرية، والصالحية المستفيدين من خدمات عيادات "تطمن"، ويتابع مركز صحي الهفوف الحالات الإيجابية المؤكدة لفيروس كورونا كوفيد19.أما قطاع المبرز فتم تكليف مراكز صحي اليحيى، النزهة، محاسن، الجرن، العيون، من الساعة 8 صباحاً وحتى الساعة 4 مساءً، فيما يعمل مركز صحي يبرين على مدار 24 ساعة، أما مركز صحي شعبة المبرز، الشعبة، وحزم المبرز فيستقبل المستفيدين من عيادات "تطمن".فيما حدد قطاع العمران، مركز صحي العمران، الحليلة، البطالية، المنصورة، الطرف، فضيلة، من الساعة 8 صباحاً وحتى الساعة 4 مساءً، بينما تستقبل مراكز صحي الجشة، والدالوة، والمركز المستفيدين من عيادات "تطمن"، أما مركز صحي المنيزلة فيتابع الحالات الإيجابية المؤكدة لفيروس كورونا كوفيد19 .// انتهى //15:22ت م0155

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