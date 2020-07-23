السعودية اليوم / المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها يطلق منصة السجل الوطني لتسجيل حالات كوفيد-19



الرياض 02 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 23 يوليو 2020 م واس

أطلق المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها منصة السجل الوطني لتسجيل حالات

وتكمن أهمية المنصة في كونها إضافة نوعية للجهود العلمية التي أطلقها المركز منذ بدء الجائحة، حيث سخر المركز جميع إمكانياته في المساهمة للحد من آثار الجائحة، ضمن جهوده الأخرى -منذ تأسيسه- في مكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية ورصدها ودرء انتشارها.

وتعد السجلات الوطنية أداة فعالة للوقاية من الأمراض كأحد أدوات الصحة العامة المتعددة والتي تشمل برامج الإنذار المبكر والترصد ونظم الاستجابة والتأهب، وهي بالخصوص تسهم في توسيع نطاق الجهود لمراقبة انتشار المرض وحماية الفئات عالية الخطورة ودعم منشآت الرعاية الصحية بالخبرة والمعرفة.

// انتهى //

15:17ت م

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الرياض 02 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 23 يوليو 2020 م واسأطلق المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها منصة السجل الوطني لتسجيل حالات كورونا كوفيد-19 سعياً نحو تعزيز وتكثيف الجهود الوطنية الرامية للحد من انتشاره، حيث ستعمل المنصة على جمع البيانات الإحصائية الدقيقة للحالات الإيجابية لمرضى كوفيد-19، وبناءً على ذلك سيمكن الباحثين والمهتمين - باستخدام أدوات التحليل المناسبة حسب منهجيات وأسس البحث العلمي والاستقصائي - من إجراء البحوث والدراسات في مجال الصحة العامة والرعاية الصحية، مثل الدراسات السريرية لفعالية الأدوية والبروتوكولات الإكلينيكية.وتكمن أهمية المنصة في كونها إضافة نوعية للجهود العلمية التي أطلقها المركز منذ بدء الجائحة، حيث سخر المركز جميع إمكانياته في المساهمة للحد من آثار الجائحة، ضمن جهوده الأخرى -منذ تأسيسه- في مكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية ورصدها ودرء انتشارها.وتعد السجلات الوطنية أداة فعالة للوقاية من الأمراض كأحد أدوات الصحة العامة المتعددة والتي تشمل برامج الإنذار المبكر والترصد ونظم الاستجابة والتأهب، وهي بالخصوص تسهم في توسيع نطاق الجهود لمراقبة انتشار المرض وحماية الفئات عالية الخطورة ودعم منشآت الرعاية الصحية بالخبرة والمعرفة.// انتهى //15:17ت م0151

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