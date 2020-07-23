حج / رئاسة شؤون الحرمين تطلق منصة تفاعلية تضم جميع ما يحتاجه المسلم في موسم الحج



مكة المكرمة في 02 ذو الحجة 1441 ه الموافق 22 يوليو 2020 م واس

أطلقت وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية برئاسة شؤون الحرمين ضمن حملة " خدمة الحاج والزائر وسام شرف لنا ٨ " منصة تفاعلية للمستفيدين والقاصدين تضم جميع ما يحتاجه المسلم في موسم الحج وكافة البرامج والتلاوات والدروس والمحاضرات والخطب والمقارئ القرآنية عبر الرابط التالي :https://gph.gov.sa/images/gph_files/hajj8/Guidance_for_the%20month_of_Dhu_al-Hijjah.pdf

وتأتي هذه المنصة التي تم إعدادها وانتاجها من قبل الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية ممثلة في إدارة التوجيه والإرشاد الرقمي تنفيذا لتوجيه معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس لإبراز دور الرئاسة التعليمي والتوجيهي والإرشادي والتوعوي ونشر العلم الشرعي النافع لقاصدي بيت الله الحرام، تحقيقاً لتوجيهات ولاة الأمر حفظهم الله .

// انتهى /

15:15ت م

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