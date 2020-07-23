السعودية اليوم / "التقاعد": خدمة العملاء مستمرة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك



الرياض 02 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 23 يوليو 2020 م واس

أعلنت المؤسسة العامة للتقاعد عن استمرار عمل مركز العناية بالعملاء خلال إجازة عيد الأضحى المبارك عبر مركز الاتصال وقنوات الخدمة الرقمية، مرحبةً بتواصل عملائها على الرقمين: 8001248889 - 920014000 أو عبر مراسلة حساب العناية بالعملاء في تويتر @PPA_Careأو

البريد الإلكتروني للعناية بالعملاء:

وأوضحت "التقاعد" أن فترة العمل في مركز العناية بالعملاء ستكون طيلة أيام الأسبوع من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثانية عشر ليلاً، ويوم الجمعة من الساعة الثانية ظهراً وحتى الساعة الثانية عشر ليلاً، أما أول أيام العيد فسيكون إجازة للمركز.

وبيّنت المؤسسة أن استمرارية الخدمات والعناية بالعملاء خلال إجازة عيد الأضحى المبارك يأتي حرصاً منها على تحقيق استراتيجيتها فيما يتعلق بخدمة العملاء، وتقديم الخدمات المتميزة لهم والإجابة عن استفساراتهم وتساؤلاتهم وتلقي ملاحظاتهم واقتراحاتهم.

كما أكدت "التقاعد" أنه بإمكان عملاء المؤسسة إنجاز جميع معاملاتهم وخدماتهم على مدار الساعة عبر بوابة الخدمات الإلكترونية على الرابط:www.pension.gov.sa أو عبر تطبيقها للأجهزة الذكية.

/// انتهى ///

15:14ت م

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الرياض 02 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 23 يوليو 2020 م واسأعلنت المؤسسة العامة للتقاعد عن استمرار عمل مركز العناية بالعملاء خلال إجازة عيد الأضحى المبارك عبر مركز الاتصال وقنوات الخدمة الرقمية، مرحبةً بتواصل عملائها على الرقمين: 8001248889 - 920014000 أو عبر مراسلة حساب العناية بالعملاء في تويتر @PPA_Careأوالبريد الإلكتروني للعناية بالعملاء: [email protected] أو المحادثة الفورية من خلال بوابة المؤسسة.وأوضحت "التقاعد" أن فترة العمل في مركز العناية بالعملاء ستكون طيلة أيام الأسبوع من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثانية عشر ليلاً، ويوم الجمعة من الساعة الثانية ظهراً وحتى الساعة الثانية عشر ليلاً، أما أول أيام العيد فسيكون إجازة للمركز.وبيّنت المؤسسة أن استمرارية الخدمات والعناية بالعملاء خلال إجازة عيد الأضحى المبارك يأتي حرصاً منها على تحقيق استراتيجيتها فيما يتعلق بخدمة العملاء، وتقديم الخدمات المتميزة لهم والإجابة عن استفساراتهم وتساؤلاتهم وتلقي ملاحظاتهم واقتراحاتهم.كما أكدت "التقاعد" أنه بإمكان عملاء المؤسسة إنجاز جميع معاملاتهم وخدماتهم على مدار الساعة عبر بوابة الخدمات الإلكترونية على الرابط:www.pension.gov.sa أو عبر تطبيقها للأجهزة الذكية./// انتهى ///15:14ت م0147

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.