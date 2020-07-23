السعودية اليوم / جوازات الشمالية تستقبل الحالات الطارئة فقط خلال إجازة عيد الأضحى لهذا العام 1441هـ



عرعر 02 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 23 يوليو 2020 م واس

أكد مدير جوازات منطقة الحدود الشمالية اللواء ناصر بن عبدالعزيز الماضي استمرار عمل إدارة جوازات المنطقة والمحافظات التابعة لها، خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، حيث تقوم باستقبال وإنهاء إجراءات الحالات الطارئة والضرورية فقط والتي لا يمكن تأجيلها أو تنفيذها عبر خدمات الجوازات الإلكترونية"أبشر ومقيم" وكذلك خدمة الرسائل والطلبات عبر منصة أبشر.

وقال اللواء الماضي إن جوازات منطقة الحدود الشمالية وفروعها مستمرة في تقديم خدماتها للمستفيدين الذين لديهم حالات طارئة تستدعي إنجازها خلال إجازة عيد الاضحى المبارك عبر الفروع التالية :

( إدارة جوازات عرعر - شعبة جوازات محافظة طريف - شعبة جوازات محافظة رفحاء - شعبة جوازات العويقيله ).

وتعمل هذه الفروع على استقبال المراجعين من الساعة 7:30 ص وحتى 2:30 م، من يوم الأحد حتى يوم الخميس.

ودعا "الماضي " جميع المواطنين والمقيمين للاستفادة من خدمات الجوازات الإلكترونية ( أبشر، أبشر أعمال ، مقيم ، الرسائل والطلبات ) والتي يمكن عن طريقها تنفيذ خدمات الجوازات إلكترونياً دون الحاجة لمراجعة إدارات الجوازات.

// انتهى //

14:59ت م

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