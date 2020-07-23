عاجل.. الملك سلمان يجري جراحة ناجحة لاستئصال المرارة

الخميس 23 يوليه 2020

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الخميس، عملية جراحية بالمنظار لاستئصال المرارة بمستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض.



وقال الديوان الملكي السعودي، في بيان له، إن الجراحة تكللت بالنجاح، وسيمضي بعض الوقت في المستشفى حسب الخطة العلاجية التي أوصى بها الفريق الطبي.

ووجه الملك سلمان خالص شكره وامتنانه لأبنائه وبناته شعب المملكة العربية السعودية على مشاعرهم ودعواتهم الكريمة.

Advertisements

كما عبر عن تقديره لكل من اتصل هاتفياً أو سأل أو بعث بتمنياته له بالصحة والعافية من قادة الدول العربية والإسلامية والصديقة.

وكان الديوان الملكي السعودي قد أعلن، الإثنين، دخول الملك سلمان مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض لإجراء بعض الفحوصات جراء وجود التهاب في المرارة.

وترأس خادم الحرمين الشريفين، الثلاثاء، جلسة مجلس الوزراء السعودي من مقره في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض.

وفي مستهل الجلسة ، التي عقدت عبر الاتصال المرئي، أعرب خادم الحرمين الشريفين، رئيس مجلس الوزراء، عن شكره لبرقيات الاطمئنان التي تلقاها من قادة الدول العربية والأجنبية جراء إصابته بالتهاب في المرارة.