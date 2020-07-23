- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. الملك سلمان يجري جراحة ناجحة لاستئصال المرارة والان مع التفاصيل
الخميس 23 يوليه 2020
أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الخميس، عملية جراحية بالمنظار لاستئصال المرارة بمستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض.
وقال الديوان الملكي السعودي، في بيان له، إن الجراحة تكللت بالنجاح، وسيمضي بعض الوقت في المستشفى حسب الخطة العلاجية التي أوصى بها الفريق الطبي.
ووجه الملك سلمان خالص شكره وامتنانه لأبنائه وبناته شعب المملكة العربية السعودية على مشاعرهم ودعواتهم الكريمة.
كما عبر عن تقديره لكل من اتصل هاتفياً أو سأل أو بعث بتمنياته له بالصحة والعافية من قادة الدول العربية والإسلامية والصديقة.
وكان الديوان الملكي السعودي قد أعلن، الإثنين، دخول الملك سلمان مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض لإجراء بعض الفحوصات جراء وجود التهاب في المرارة.
وترأس خادم الحرمين الشريفين، الثلاثاء، جلسة مجلس الوزراء السعودي من مقره في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض.
وفي مستهل الجلسة ، التي عقدت عبر الاتصال المرئي، أعرب خادم الحرمين الشريفين، رئيس مجلس الوزراء، عن شكره لبرقيات الاطمئنان التي تلقاها من قادة الدول العربية والأجنبية جراء إصابته بالتهاب في المرارة.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. الملك سلمان يجري جراحة ناجحة لاستئصال المرارة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.