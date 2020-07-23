السعودية | سفارة المملكة في الأردن: السماح بعودة السعوديين إلى المملكة عبر المنافذ البرية دون تصريح

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن سفارة المملكة في الأردن: السماح بعودة السعوديين إلى المملكة عبر المنافذ البرية دون تصريح والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 2:01 مساءً, 23 يوليو 2020 م المناطق - متابعات أعلنت سفارة خادم الحرمين الشريفين في الأردن، صدور الأمر السامي الكريم بالسماح بدخول جميع المواطنين السعوديين ومرافقيهم الراغبين في العودة إلى المملكة عبر المنافذ البرية مباشرة من دون تصريح مسبق، مع تطبيق الاجراءات الاحترازية المعمول بها في المملكة.

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