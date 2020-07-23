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2020-07-23 الكويت تعلن شفاء 727 إصابة من مرض كورونا المستجد متابعات الخليج 365 - متابعة أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الخميس شفاء 727 إصابة من مرض كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية في دولة الكويت ليبلغ بذلك مجموع حالات الشفاء في البلاد 52247 ألف حالة. Advertisements وذكرت الوزارة في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أنه تأكد تماثل تلك الحالات إلى الشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن. يذكر أن حالات كورونا في الكويت بلغت حتى يوم أمس 61,185 حالة فيما وصل عدد الحالات النشطة إلى 9,248 حالة فيما بلغ عدد الوفيات 417.



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