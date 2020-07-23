شكرا لقرائتكم جوازات الجوف تستقبل الحالات الطارئة فقط خلال إجازة عيد الأضحى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-07-23 جوازات الجوف تستقبل الحالات الطارئة فقط خلال إجازة عيد الأضحى التي لا يمكن تأجيلها أو تنفيذها من خلال الخدمات الإلكترونية متابعات الخليج 365 - واس تواصل إدارة جوازات منطقة الجوف تقديم خدماتها لمستفيديها خلال إجازة عيد الأضحى.

وأوضح المتحدث الرسمي لجوازات منطقة الجوف النقيب مهندس زياد الطالب أن جوازات المنطقة والإدارات التابعة لها ستستمر بتقديم خدماتها للمستفيدين خلال إجازة عيد الأضحى وذلك لإتاحة الفرصة أمام المراجعين لاستقبال الحالات الطارئة والضرورية التي لا يمكن تأجيلها أو تنفيذها من خلال خدمات الجوازات الإلكترونية .

ودعا المواطنين والمقيمين للتسجيل والاستفادة من خدمات الجوازات الإلكترونية (أبشر، مقيم) التي يمكن عن طريقها تنفيذ معظم الخدمات دون الحاجة لمراجعة الجوازات .



جديد الأخبار المزيد جديد الأخبار

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جوازات الجوف تستقبل الحالات الطارئة فقط خلال إجازة عيد الأضحى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.