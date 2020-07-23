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الإمارات تسجل 254 حالة كورونا جديدة وتعافي 494

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2020-07-23

الإمارات تسجل 254 حالة كورونا جديدة وتعافي 494

مجموع الحالات المسجلة 57,988 تعافى منهم 50,848

متابعات الخليج 365 - متابعة

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات أن تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة ساهم في الكشف عن 254 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 57,988 حالة.

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كما أعلنت الوزارة عن شفاء 494 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد “كوفيد – 19” وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 50,848.

هذا كما أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.



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