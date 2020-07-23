جامعة نجران تعلن نتائج القبول لمرحلة الماجستير

2020-07-23

متابعات الخليج 365 - واس

أعلنت جامعة نجران ممثلة في عمادة الدراسات العليا نتائج المرشحين والمرشحات للقبول في برامج الدراسات العليا المهنية للعام الجامعي 1441 /1442 هـ، التي شملت 11 برنامجاً دراسياً للدراسات العليا.

وخصصت بكلية التربية للبنين والبنات أربعة برامج للماجستير شملت التربية المهني في القيادة التربوية، والتربية المهني في تقنيات التعليم، والتربية المهني في التربية الخاصة، والتربية المهني في الطفولة المبكرة للبنات فقط، كما تم تخصيص أربعة برامج في كلية العلوم الإدارية للبنين والبنات شملت برنامج إدارة الأعمال التنفيذي، والماجستير التنفيذي في إدارة الموارد البشرية، وبرنامج الأنظمة المهني، والماجستير المهني في المحاسبة.

كما ضمت برامج ماجستير بكليتي اللغات والشريعة وأصول الدين، شملت تدريس اللغة الإنجليزية للمتحدثين بلغات أخرى للبنين والبنات، وماجستير العقيدة والمذاهب المعاصرة للبنين، والتفسير وعلوم القرآن للبنين.

وبينت العمادة بأنه يمكن الاطلاع على نتائج القبول من خلال الدخول على الرابط التالي باستخدام “اسم المستخدم والرقم السري ورقم الطلب (هنا) .

المزيد

جديد الأخبار