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رفع 1000 سيارة تالفة ومعطلة من شوارع بريدة
متابعات الخليج 365 - بريدة
تخلصت مدينة بريدة من 1000 سيارة تالفة ومعطلة بالطرق العامة والشوارع خلال الـ90 يومًا الماضية.
ويأتي ذلك ضمن أعمال أمانة منطقة القصيم المكثفة في هذا الاتجاه بتوجيه ومتابعة أمين منطقة القصيم المهندس محمد بن مبارك المجلي بهدف تخليص المدينة من أحد مظاهر التلوث البصري.
وتسير أعمال رفع السيارات عبر مراحل، تبدأ بأعمال مسح ميداني لحصر المركبات، ثم إعطاء ملاكها إشعارات تتضمن مهلة محددة لمعالجة حالة السيارة، وفي حال انتهاء المهلة يتم رفعها من الموقع وفق خطة عمل متكاملة.
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