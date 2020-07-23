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السماح للمواطنين بالعودة من الإمارات دون تصريح عبر منفذ البطحاء
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت سفارة المملكة لدى الإمارات أنه ابتداء من اليوم الخميس أصبح بالإمكان عودة المواطنين السعوديين الموجودين في الإمارات، والراغبين بالعودة إلى المملكة، دون تصريح مسبق.
وأوضحت السفارة في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، أن العودة ستكون عبر منفذ البطحاء، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية المعمول بها في المملكة.
وفي وقت سابق اليوم، أكدت سفارة المملكة لدى الأردن أنه صدر الأمر السامي الكريم بالسماح بدخول جميع المواطنين السعوديين ومرافقيهم الراغبين في العودة إلى المملكة عبر المنافذ البرية مباشرةً بدون تصريح مسبق، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية المعمول بها في المملكة.
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