السعودية | السعودية: الملك سلمان أجرى عملية استئصال مرارة تكللت بالنجاح

شكرا لقرائتكم السعودية: الملك سلمان أجرى عملية استئصال مرارة تكللت بالنجاح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن الديوان الملكي، الخميس، أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أجرى عملية جراحية بالمنظار لاستئصال المرارة بمستشفى الملك فيصل التخصصي ، تكللت بالنجاح.

وأضاف "سيمضي بعض الوقت في المستشفى حسب الخطة العلاجية التي أوصى بها الفريق الطبي".

والإثنين الماضي، دخل خادم الحرمين الشريفين، مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض لإجراء بعض الفحوصات، جراء وجود التهاب في المرارة، بحسب ما أوضح بيان صادر عن الديوان الملكي.