الملك سلمان يتنازل عن السلطة لولي العهد فى هذا الموعد

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 23 يوليو 2020 02:16 مساءً - ‏ساعتين مضت أخبار السعودية 850 زيارة

يستعد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، إلى نقل السلطة لنجله ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، قبل انعقاد قمة العشرين في الرياض 21 و22 نوفمبر القادم، وذلك بعد تدهور الحالة الصحية للملك ووضعه في إحدى المستشفيات.

وأعلن بيان للديوان الملكي أن الملك سلمان دخل إلى مستشفى في الرياض لإجراء فحوصات بسبب التهاب في المرارة؛ ما أدى إلى تأجيل زيارة رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، إلى المملكة.