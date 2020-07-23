، 300 معلم ومعلمة بالعلا يستفيدون من مبادرة جامعة طيبة بشأن "كورونا" ،

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قدمت جامعة طيبة، ممثلة بكلية العلوم والآداب بفرع الجامعة بمحافظة العلا، مبادرة التدريب التزامني عن بعد لشاغلي الوظائف التعليمية بعنوان "استخدام برنامج زووم في التعليم عن بعد لمعلمين ومعلمات محافظة العلا".
وقال المشرف على فرع الجامعة بمحافظة العلا الدكتور يوسف العنزي: المبادرة تهدف إلى تدريب المعلمين والمعلمات وكيفية التعامل مع الظرف الطارئ الحاصلة بسبب جائحة كورونا والتوعية الخاصة للتعامل مع هذا الوباء، وعدد المستفيدين من هذه المبادرة بلغ 300 معلم ومعلمة.
وأضاف: المبادرة تأتي بدعم من رئيس الجامعة الدكتور عبدالعزيز السراني إدراكاً من إدارة الجامعة للدور الفاعل للمعلمين والمعلمات باعتبارهم جزءًا أساسًا في أي فعالية توعوية موجهة للطلاب، كما تأتي هذه المبادرة بالشراكة المجتمعية بين الجامعة وإدارة التعليم بالعلا.
من جانبه، ذكر عميد كلية العلوم والآداب بفرع الجامعة بمحافظة العلا الدكتور ضيف الله الرفاعي أنه تم تدريب المعلمين والمعلمات من خلال المبادرة على آليات التعامل مع الظروف الطارئة بطريقة احترافية، حيث قدمت المبادرة 7 دورات تدريبية خلال سبعة أيام.
وأضاف: ركزت الدورات على كيفية التعامل مع فيروس كورونا، والممارسة المستندة على البراهين والدلائل العلمية، وأهم البرامج المستخدمة في التعليم عن بعد.جامعة طيبة محافظة العلا
23 يوليو 2020 - 2 ذو الحجة 1441 02:46 PM
اشتملت على تعريفهم بآليات التعامل مع الظروف الطارئة بطريقة احترافية
قدمت جامعة طيبة، ممثلة بكلية العلوم والآداب بفرع الجامعة بمحافظة العلا، مبادرة التدريب التزامني عن بعد لشاغلي الوظائف التعليمية بعنوان "استخدام برنامج زووم في التعليم عن بعد لمعلمين ومعلمات محافظة العلا".
وقال المشرف على فرع الجامعة بمحافظة العلا الدكتور يوسف العنزي: المبادرة تهدف إلى تدريب المعلمين والمعلمات وكيفية التعامل مع الظرف الطارئ الحاصلة بسبب جائحة كورونا والتوعية الخاصة للتعامل مع هذا الوباء، وعدد المستفيدين من هذه المبادرة بلغ 300 معلم ومعلمة.
وأضاف: المبادرة تأتي بدعم من رئيس الجامعة الدكتور عبدالعزيز السراني إدراكاً من إدارة الجامعة للدور الفاعل للمعلمين والمعلمات باعتبارهم جزءًا أساسًا في أي فعالية توعوية موجهة للطلاب، كما تأتي هذه المبادرة بالشراكة المجتمعية بين الجامعة وإدارة التعليم بالعلا.
من جانبه، ذكر عميد كلية العلوم والآداب بفرع الجامعة بمحافظة العلا الدكتور ضيف الله الرفاعي أنه تم تدريب المعلمين والمعلمات من خلال المبادرة على آليات التعامل مع الظروف الطارئة بطريقة احترافية، حيث قدمت المبادرة 7 دورات تدريبية خلال سبعة أيام.
وأضاف: ركزت الدورات على كيفية التعامل مع فيروس كورونا، والممارسة المستندة على البراهين والدلائل العلمية، وأهم البرامج المستخدمة في التعليم عن بعد.
، 300 معلم ومعلمة بالعلا يستفيدون من مبادرة جامعة طيبة بشأن "كورونا" ،
المصدر : الخليج 365
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