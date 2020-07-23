، أمير الجوف يطمئن على صحة مصابي كورونا ،

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اطمأن أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، عبر الاتصال المرئي من مكتبه بديوان الإمارة، اليوم، على مصابي فيروس كورونا الذين يرقدون في مركز كورونا بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بمدينة سكاكا.
وتحدث أمير الجوف مع المصابين من خلال الاتصال المرئي، مطمئناً على صحتهم، ومؤكداً اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على رعاية المرضى من المواطنين والمقيمين وتقديم أفضل الخدمات الطبية لهم، لافتاً إلى متابعته الشخصية لجميع الحالات في مستشفيات المنطقة وتقديم الرعاية الطبية لهم، داعياً الله أن يمن على الجميع بالشفاء العاجل.
من جانبه أعرب مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الجوف فارس بن مخيلف الرويلي، عن شكره لأمير منطقة الجوف على اهتمامه ومتابعته المستمرة لجميع الحالات في المنطقة، ودعمه للقطاع الصحي في منطقة الجوف ومحافظاتها، الذي يترجم حرص حكومتنا الرشيدة على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.
الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز
أمير الجوف يطمئن على صحة مصابي كوروناعبدالرحمن العازمي الخليج 365 2020-07-23
اطمأن أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، عبر الاتصال المرئي من مكتبه بديوان الإمارة، اليوم، على مصابي فيروس كورونا الذين يرقدون في مركز كورونا بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بمدينة سكاكا.
وتحدث أمير الجوف مع المصابين من خلال الاتصال المرئي، مطمئناً على صحتهم، ومؤكداً اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على رعاية المرضى من المواطنين والمقيمين وتقديم أفضل الخدمات الطبية لهم، لافتاً إلى متابعته الشخصية لجميع الحالات في مستشفيات المنطقة وتقديم الرعاية الطبية لهم، داعياً الله أن يمن على الجميع بالشفاء العاجل.
من جانبه أعرب مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الجوف فارس بن مخيلف الرويلي، عن شكره لأمير منطقة الجوف على اهتمامه ومتابعته المستمرة لجميع الحالات في المنطقة، ودعمه للقطاع الصحي في منطقة الجوف ومحافظاتها، الذي يترجم حرص حكومتنا الرشيدة على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.
23 يوليو 2020 - 2 ذو الحجة 1441
02:14 PM
مؤكدًا اهتمام القيادة بالمرضى من مواطنين ومقيمين
اطمأن أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، عبر الاتصال المرئي من مكتبه بديوان الإمارة، اليوم، على مصابي فيروس كورونا الذين يرقدون في مركز كورونا بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بمدينة سكاكا.
وتحدث أمير الجوف مع المصابين من خلال الاتصال المرئي، مطمئناً على صحتهم، ومؤكداً اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على رعاية المرضى من المواطنين والمقيمين وتقديم أفضل الخدمات الطبية لهم، لافتاً إلى متابعته الشخصية لجميع الحالات في مستشفيات المنطقة وتقديم الرعاية الطبية لهم، داعياً الله أن يمن على الجميع بالشفاء العاجل.
من جانبه أعرب مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الجوف فارس بن مخيلف الرويلي، عن شكره لأمير منطقة الجوف على اهتمامه ومتابعته المستمرة لجميع الحالات في المنطقة، ودعمه للقطاع الصحي في منطقة الجوف ومحافظاتها، الذي يترجم حرص حكومتنا الرشيدة على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.
، أمير الجوف يطمئن على صحة مصابي كورونا ،
المصدر : الخليج 365
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