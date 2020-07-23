محمد بن مسعود - الدمام - تلقى بدر بن سعيد آل خويلد القرني مدير العلاقات العامة والإعلام والمتحدث الرسمي ببلدية خميس مشيط شكر وتقدير رئيس بلدية خميس مشيط سليمان بن عبدالله الشهراني، نظير جهوده الواضحة والملموسة وتفانيه في عمله. يذكر أن القرني من الكفاءات الإدارية والعملية المميزة في مجال عمله وتربطه علاقة متينة ومميزة بإعلاميي وإعلاميات المنطقة بحكم عمله كمتحدث إعلامي. رئيس بلدية خميس مشيط يشكر "القرني" لتفانيه في عمله صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-07-23 تلقى بدر بن سعيد آل خويلد القرني مدير العلاقات العامة والإعلام والمتحدث الرسمي ببلدية خميس مشيط شكر وتقدير رئيس بلدية خميس مشيط سليمان بن عبدالله الشهراني، نظير جهوده الواضحة والملموسة وتفانيه في عمله. يذكر أن القرني من الكفاءات الإدارية والعملية المميزة في مجال عمله وتربطه علاقة متينة ومميزة بإعلاميي وإعلاميات المنطقة بحكم عمله كمتحدث إعلامي. Advertisements 23 يوليو 2020 - 2 ذو الحجة 1441 02:08 PM تلقى بدر بن سعيد آل خويلد القرني مدير العلاقات العامة والإعلام والمتحدث الرسمي ببلدية خميس مشيط شكر وتقدير رئيس بلدية خميس مشيط سليمان بن عبدالله الشهراني، نظير جهوده الواضحة والملموسة وتفانيه في عمله. يذكر أن القرني من الكفاءات الإدارية والعملية المميزة في مجال عمله وتربطه علاقة متينة ومميزة بإعلاميي وإعلاميات المنطقة بحكم عمله كمتحدث إعلامي. ، رئيس بلدية خميس مشيط يشكر "القرني" لتفانيه في عمله ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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