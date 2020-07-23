شكرا لمتابعة خبر عن "حساب المواطن" يوضح مدى إمكانية صرف دعم المستفيد التابع في حسابه البنكي الخاص والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أكد برنامج حساب المواطن اليوم الخميس انه لا يمكن إيداع مبلغ الدعم للتابعين في حساباتهم البنكية الخاصة .
وقال " حساب المواطن " ان مبلغ دعم المستفيد التابع يتم صرفه في حساب المستفيد الرئيسي "رب الأسرة " .
جاء ذلك رداً على مستفيد تابع تساءل عن إمكانية ذلك مؤكداً انه ينطبق عليه معايير الأهلية والإستحقاق .
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