شكرا لمتابعة خبر عن "حساب المواطن" يوضح مدى إمكانية صرف دعم المستفيد التابع في حسابه البنكي الخاص والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد برنامج حساب المواطن اليوم الخميس انه لا يمكن إيداع مبلغ الدعم للتابعين في حساباتهم البنكية الخاصة .

وقال " حساب المواطن " ان مبلغ دعم المستفيد التابع يتم صرفه في حساب المستفيد الرئيسي "رب الأسرة " .

جاء ذلك رداً على مستفيد تابع تساءل عن إمكانية ذلك مؤكداً انه ينطبق عليه معايير الأهلية والإستحقاق .