شكرا لمتابعة خبر عن الصحة تحدد شروط ممارسة الأنشطة البدنية لمصابي كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت وزارة الصحة عدة شروط في حال توافرها يمكن لمصاب كورونا أن يمارس الأنشطة البدنية.

وذكرت أنه يمكن للمصاب الذى لا تظهر عليه الأعراض أن يمارس الأنشطة البدنية متوسطة الشدة.

وشددت على ضرورة أن يمارس المصاب هذه الأنشطة مع البقاء في العزل المنزلي، لمنع انتقال الفيروس إلى الآخرين.

وأضافت، عبر حساب الصحة 937 بموقع تويتر، أن المصاب عليه أن يتوقف عن ممارسة النشاط البدني في حال ظهرت عليه أعراض بالحمى أو السعال أو ضيق التنفس، وأن يتواصل مع مقدم الرعاية الصحية.