شكرا لمتابعة خبر عن طريقة التعرف على تفاصيل جلسات المحاكم إذا كانت حضورية أم عن بُعد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): كشف برنامج التواصل العدلي التابع لوزارة العدل والخاص بالإجابة على استفسارات المستفيدين طريقة التعرف على طبيعة جلسات المحاكم إذا كانت حضورية ام عن بُعد . كشف برنامج التواصل العدلي التابع لوزارة العدل والخاص بالإجابة على استفسارات المستفيدين طريقة التعرف على طبيعة جلسات المحاكم إذا كانت حضورية ام عن بُعد . وأكد انه يمكن اتباع الخطوات التالية : 1- الدخول على بوابة ناجز. Advertisements 2- اختيار أيقونة المحاكم . 3- اختيار ايقونة " قضاياي " . 4- يتم ظهور تفاصيل انعقاد الجلسة . جاء ذللكرداً على سؤال مستفيدة اكدت ان لديها جلسة الأسبوع المقبل ولا تعلم إن كان يشترط الحضور ام لا .

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