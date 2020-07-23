شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. شلالات الأمطار بين ملهم وحريملاء بشمال الرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): شهدت مدينتي ملهم وحريملاء اليوم، الخميس، هطول أمطار خلال الساعات الماضية. شهدت مدينتي ملهم وحريملاء اليوم، الخميس، هطول أمطار خلال الساعات الماضية. وأظهر مقطع فيديو شلالات الأمطار في إحدى المناطق الواقعة بين المدينتين بشمال الرياض. يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة نبهت بتكون سحب رعدية ممطرة على بعض المناطق ومنها الرياض.

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