بالفيديو.. أمطار صيفية نادرة على مركز البير شمال الرياض

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): كشف مقطع فيديو هطول امطار صيفية نادرة الحدوث على مركز البير شمال الرياض ظهر اليوم الخميس . كشف مقطع فيديو هطول امطار صيفية نادرة الحدوث على مركز البير شمال الرياض ظهر اليوم الخميس . وأظهر الفيديو الأمطار الغزيرة وقد شكلت ما يشبه الشلال بين الصخور ومجرى مائي كبير . وكانت الأرصاد قد حذرت من تقلبات جوية وهطول امطار رعدية مع رياح نشطة حتى يوم الثلاثاء المقبل على بعض مناطق المملكة .

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