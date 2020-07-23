شكرا لمتابعة خبر عن "المرور" توضح فترة السماح أمام المخالفين لسداد الغرامة قبل إيقاف الخدمات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت الإدارة العامة للمرور اليوم الخميس فترة السماح للمخالفين لدفع الغرامات قبل إيقاف الخدمات .

وأبانت انه وفقاً للمادة 75 من نظام المرور فإنه إذا بلغت قيمة المخالفات 20 الف ريال يجب تنبيه المخالف ويُسمح له بـ 6أشهر للسداد وإذا لم يسددها يتم إبلاغه مرة اخرى بوجوب السداد مع فرصة 30 يوم .

وتابعت انه في حال عدم استجابة المخالف وسداد المخالفات يُحال امره للمحكمة المختصة التي تنظر في إيقاف الخدمات .