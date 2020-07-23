شكرا لمتابعة خبر عن السماح بعودة المواطنين من الإمارات عبر منفذ البطحاء بدون تصريح والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أعلنت سفارة المملكة في الإمارات اليوم الخميس إمكانية عودة المواطنين المتواجدين هناك للأراضي أعلنت سفارة المملكة في الإمارات اليوم الخميس إمكانية عودة المواطنين المتواجدين هناك للأراضي السعودية وقالت سفارة المملكة انه إبتداءً من اليوم يمكن عودة المواطنين السعوديين المتواجدين بدولة الإمارات العربية المتحدة الراغبين بالعودة إلى المملكة العربية السعودية عبر منفذ البطحاء بدون تصريح مسبق . وأكدت السفارة على تطبيق الإجراءات الاحترازية المعمول بها بالمملكة متمنية للجميع عودة آمنة .

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