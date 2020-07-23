شكرا لمتابعة خبر عن المسند يكشف سبب سقوط الأمطار على الإحساء أمس والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الأحساء (صدى):

كشف الدكتور عبدالله المسند سبب سقوط الأمطار على مدينة الإحساء، أمس في غير موسمها بأن هذا الحدث تكرر سابقا، مما يعد بأن تلك الأحوال نادرة، وسببها عوامل جوية سطحية وعلوية.

وأوضح المسند عبر حسابه "تويتر"، إن هذا الحدث تكرر عام 1993 في الشهر نفسه، مبيناً أن تلك الأحوال نادرة جداً.

وتابع المسند بأنه قد تسقط أمطار صيفية في الشرق أو الشمال أو الوسط، وتكون معترضة ومحدودة وسريعة وبالتالي هي نادرة، وسببها توافر عوامل جوية سطحية وعلوية.