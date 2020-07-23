"الموارد البشرية": تطبيق المرحلة الـ 16 من برنامج حماية الأجور خلال أيام

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية اليوم الخميس قرب تطبيق المرحلة الـ 16 من برنامج حماية الأجور ، وذلك اعتباراً من 1 اغسطس المقبل . أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية اليوم الخميس قرب تطبيق المرحلة الـ 16 من برنامج حماية الأجور ، وذلك اعتباراً من 1 اغسطس المقبل . وقالت الوزارة في بيان لها ان تلك المرحلة للمنشآت التي تتراوح عمالتها بين 5 إلى 10 عمال ، لتوفير بيئة آمنة في القطاع الخاص ورفع مستوى الشفافية وحقوق الأطراف المتعاقدة . ويمكن للمنشآت الإطلاع علىالإشتراطات اللازمة عبر موقع الوزارة او زيارة منصة " مُدد " .

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