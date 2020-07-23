بالفيديو.. مناظر طبيعية خلابة يلتقطها غواص بمشروع "أمالا"

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):رصد غواص من خلال مقطع فيديو، رحلته إلى قاع البحر المتوسط بمشروع "أمالا " ليلتقط صور خلابة ، أظهرت المناظر الرائعة للشعاب المرجانية ، والتي تتميز بها هذة المنطقة ، والتي عكست المناظر الجاذبة لها.
والجدير بالذكر بأن مشروع أمالا أطلقه صندوق الاستثمارات العامة السعودي في سبتمبر من عام 2018 ضمن نطاق محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية، وتتمحور فكرته على مفهوم السياحة الفاخرة المرتكزة على النقاهة والصحة والعلاج.
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