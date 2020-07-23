شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. "الخثلان" يوضح مدى صحة الحديث "من لم يضحي فلا يقربن مصلانا" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): كشف الدكتور سعد الخثلان الأستاذ بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية حقيقة الحديث المنسوب للنبي صلى الله عليه وسلم : من لن يضح فلا يقربن مصلانا . كشف الدكتور سعد الخثلان الأستاذ بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية حقيقة الحديث المنسوب للنبي صلى الله عليه وسلم : من لن يضح فلا يقربن مصلانا . وقال " الخثلان " في برنامج " يستفتونك " المذاع على قناة الرسالة الفضائية ان هذا الحديث غير صحيح وضعيف . وأضاف ان الأضحية مستحبة استحباباً مؤكداً وليست فرض على المسلم .

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