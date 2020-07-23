شكرا لمتابعة خبر عن "التأمينات": منحة زواج المستفيدة من معاش المتوفي 18 مرة من نصيبها الشهري والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات، بأن المستفيدة من معاش أفراد العائلة " الأرملة والبنت وبنت الأبن والأخت " يصرف لها منحة زواج في حالة زواجها تعادل نصيبها الشهري 18 مرة. أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات، بأن المستفيدة من معاش أفراد العائلة " الأرملة والبنت وبنت الأبن والأخت " يصرف لها منحة زواج في حالة زواجها تعادل نصيبها الشهري 18 مرة. وجاء ذلك ردا على استفسار للحساب الرسمي للمؤسسة عبر "تويتر"، بشرح ما جاء حول منحة الزواج ،والتي ردت من جانبها بأن صرف المنحة للمستفيدة من معاش أفراد عائلة المشترك المتوفى بعد تسجيلها الزواج لدى الجهات الحكومية المختصة ويتم ايقاف المعاش ويصرف لها منحة زواج قدرها (18) شهر من نصيبها

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