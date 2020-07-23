المرور: غرامة مالية تنتظر سائقي المركبات ليلًا بسبب مخالفة «الأنوار»

حتى لا يشكلوا خطورة على رواد الطريق
شددت الإدارة العامة للمرور، على ضرورة استخدام الأنوار اللازمة عند السير ليلًا، حتى لا يعيق ذلك رؤية المركبات الأخرى؛ ما يشكل خطرًا على رواد الطريق.
وقال الحساب الرسمي للإدارة العامة للمرور على موقع «تويتر»: «عدم استخدام الأنوار اللازمة عند السير ليلًا يعيق رؤية المركبات الأخرى لك؛ ما يشكّل خطرًا على مستخدمي الطريق»، موضحًا أنه يعد مخالفة مرورية تبلغ قيمتها المالية 1000-2000 ريال.
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