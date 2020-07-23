وزارة الشؤون البلدية تطلق منصة «التقييم الذاتي»: تتضمن 3 مسارات

أطلقت وزارة الشؤون البلدية والقروية منصة التقييم الذاتي، عبر منصة «بلدي»؛ لتقدم من خلالها الدعم والتمكين لأصحاب الأعمال المستفيدين من الخدمات البلدية؛ حيث تعد المنصة أحد عناصر مشروعها الطموح لتحسين بيئة الأعمال في المنشآت التجارية بالمدن والقرى السعودية، وذلك عبر رفع مستوى الاشتراطات البلدية للأنشطة التجارية، وتعزيز امتثال المنشآت التجارية لتلك الاشتراطات.

وأوضح الحساب الرسمي للوزارة عبر موقع «تويتر» أن المنصة تمكن المستثمر من قياس مدى توافق منشاته التجارية مع الاشتراطات من خلال أداة التقييم الذاتي.

وكشف الموقع الرسمي أن أداة «التقييم الذاتي» تهدف إلى مساعدة أصحاب المنشآت التجارية للتعرف على مستوى امتثال منشآتهم للاشتراطات البلدية، وذلك عبر آلية سهلة القراءة والتقييم لتلك الاشتراطات، وينتج عن هذا التقييم تقرير شامل وواضح، يمكنه من التخطيط للانتقال بمنشأته إلى مستوى الامتثال المأمول.

وأضافت أنها تُعنى بثلاث مسارات جاءا كالآتي:

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- تطوير الاشتراطات البلدية للأنشطة التجارية.

- تهيئة الأنشطة التجارية المستهدفة.

- التمكين والدعم.

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