وزارة الموارد البشرية تعلن موعد تطبيق المرحلة الـ16 من برنامج حماية الأجور

يشمل المنشآت التي تتراوح عمالتها بين 5 و10 عمال
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم الخميس، عن قرب تطبيق المرحلة السادسة عشرة من برنامج حماية الأجور، اعتبارًا من 1 أغسطس القادم.
وذكرت الوزارة في بيان لها نشرته عبر حسابها بتويتر، قرب تطبيق المرحلة السادسة عشرة لبرنامج حماية الأجور، للمنشآت التي تتراوح عمالتها بين 5 و10 عمال؛ وذلك بدءًا من 1 أغسطس 2020م
وأشارت إلى أنها تهدف من هذا البرنامج إلى توفير بيئة عمل مناسبة وآمنة في القطاع الخاص، ورفع مستوی الشفافية وحفظ حقوق الأطراف المتعاقدة.
وأكدت الوزارة ضرورة التزام جميع المنشآت ببرنامج حماية الأجور، ورفع ملف الأجور شهريًّا، تفاديًا للوقوع في المخالفات.
الجدير بالذكر أنه يمكن للمنشآت الالتزام بمتطلبات البرنامج وفق الإجراءات الموضحة بموقع الوزارة الإلكتروني أو من خلال زيارة منصة (مدد) عبر الرابط:
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