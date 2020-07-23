استمرار العمل في ديوان ومحافظات ومراكز «الشرقية» في عيد الأضحى

وجه أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، الجهات العاملة في ديوان الإمارة والمحافظات والمراكز، بمواصلة العمل خلال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك، مع تأكيد إتباع الإجراءات الاحترازية، والبروتوكولات الوقائية الصادرة من الجهات المعنية.

وذكرت إمارة المنطقة الشرقية، أن توجيه أمير المنطقة شمل تأكيد إنجاز معاملات المستفيدين، وإنهائها وفق الأولوية، واستقبال المستفيدين من خدمات الإمارة عبر المركز الشامل، مع التأكد من التزامهم بالإجراءات الاحترازية، موضحةً أن ديوان الإمارة يستقبل استدعاءات المستفيدين، سواءً عبر الحضور إلى المركز الشامل بديوان الإمارة، أو من خلال خدمة الاستدعاء الإلكتروني في منصة (أبشر)، دون الحاجة إلى مراجعة ديوان الإمارة.

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وأضافت أن توجيه أمير الشرقية، شمل الجهات الحكومية في المنطقة، بإتباع الإجراءات الاحترازية عند تقديم الخدمات، وتهيئة الأماكن العامة والمتنزهات لاستقبال المستفيدين، مع متابعة التزامهم بالإجراءات الاحترازية، وتكثيف جهود التوعية، بما يضمن استمتاع الجميع بهذه الأماكن في أجواء آمنة وصحية، والانتهاء من إعداد الجوامع التي ستقام فيها صلاة عيد الأضحى المبارك بما يضمن التزام المصلين بالبروتوكولات الوقائية.

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