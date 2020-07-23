التأمينات الاجتماعية: يحق للأرملة الجمع بين معاشين

أوضحت التأمينات الاجتماعية، اليوم الخميس، أحقية الأرملة في الجمع بين معاشين، وذكرت التأمينات- عبر حسابها بتويتر- أنه «للأرملة الحق في الجمع بين نصيبها من المعاش المستحق عن زوجها المشترك ومعاشها التقاعدي».

وكانت التأمينات ذكرت في وقت سابق اليوم، أن المستفيدة من معاش أفراد العائلة (الأرملة والبنت وبنت الابن والأخت) يصرف لها منحة زواج في حالة زواجها تعادل نصيبها الشهري 18 مرة، مشيرة إلى انه يتم إيقاف المعاش بمجرد توثيقه لدى الجهات الحكومية المختصة.

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