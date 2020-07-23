بالصور.. «مدني النبهانية» يوضح ملابسات استخراج جثة طفل من بئر ارتوازية

انتشلت فرق الإنقاذ بالدفاع المدني بمحافظة النبهانية طفلًا (7 سنوات) من بئر ارتوازية في رفايع الهبيرية، وقال المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة القصيم العقيد إبراهيم أبا الخيل إن الدفاع المدني تلقى بلاغًا عن الحادث بالواقعة، وبوصول الفرق اتضح أن الحادث عبارة عن سقوط طفل في بئر ارتوازية بعمق 20 مترًا، وبقطر 12 بوصة، وارتفاع الماء 4 أمتار.

وأضاف أنه تم إخراج جثة الطفل؛ وتم تنفيذ الجوانب الوقائية، أنه تمت الاستعانة في هذا الحادث بالتجهيزات الفنية في أعمال الدفاع المدني التخصصية كسيارة التجهيزات الفنية في أعمال الإنقاذ المائي، وكاميرا الإنقاذ في الآبار، بالإضافة إلى كافة التجهيزات التي يتطلبها الموقف.

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