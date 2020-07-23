ًبالأرقام.. وزارة التعليم تعلن تفاصيل برنامج «الحي المتعلّم»

كشفت وزارة التعليم عن التحاق 243772 مستفيدًا من الجنسين بمبادرة التعلّم مدى الحياة «استدامة» عبر مراكز الأحياء المتعلمة المنتشرة في المناطق والمحافظات، من أجل تهيئة وتأهيل المستفيدين والمستفيدات لسوق العمل، وتمكين الكبار الذين تتراوح أعمارهم من 15-60 عامًا، ويحملون مؤهل الثانوية فأقل، من النهوض بمستواهم الثقافي والاجتماعي والصحي والاقتصادي.

وأوضحت الوزارة أنها تهدف من خلال هذا البرنامج لبناء مجتمع متعلّم قادر على مواكبة ومواجهة التحديّات، ونشر ثقافة العمل التطوعي بين أفراد المجتمع، وتفعيل دور المشاركة المجتمعية، وتمكين المرأة، ودعم فكرة التعلّم من أجل العمل والتعايش مع الآخرين، والتعامل مع المتغيرات الاجتماعية.

ويتضمن البرنامج عدّة برامج مهنية، وبرامج مهارات حياتية، وبرامج تعليمية، وبرامج توعوية، تنفّذ داخل 305 مراكز أحياء متعلّمة ، منها 126 للبنين، و179 للبنات، التحق بها 243772 مستفيدًا ومستفيدة، منهم 104974 في برامج المهارات المهنية، و43555 في برامج المهارات الحياتية، إضافةً إلى 55707 في البرامج التعليمة، و39536 في البرامج التوعوية، كما بلغ مجموع البرامج التدريبية المقدمة 10528 برنامجًا.

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وكانت وزارة التعليم تعمل من خلال مراكز الأحياء المتعلّمة على تقديم أسلوب مبتكر لتجاوز محو الأمية الأبجدية إلى جميع سبل الحياة الضرورية، ويستهدف أحياء ذات كثافة سكانية عالية، ودخل اقتصادي منخفض ويهتم بمحو أمية الملتحقين به أبجدياً وحضارياً مع إكسابهم مهارات علمية لتسهم في تأهيلهم لسوق العمل، وترفع مستوى وعيهم بمشكلاتهم، واحتياجاتهم للتفاعل مع متطلبات الحياة.

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