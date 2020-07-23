جامعة حفر الباطن تعلن نتائج القبول المبدئي في الدراسات العليا

أعلنت عمادة الدراسات العليا بجامعة حفر الباطن نتائج القبول المبدئي في برامج الدراسات العليا للعام الجامعي 1442هـ، وذلك عبر بوابة القبول الإلكترونية.

وقال الحساب الرسمي للجامعة عبر موقع «تويتر»: «تعلن عمادة الدراسات العليا بجامعة حفر الباطن عن نتائج القبول المبدئي في برامج الدارسات العليا للعام الجامعي 1442هـ، علمًا بأن الطلبات تحت الدراسة «مازالت في قائمة الاحتياط».

ودعت العمادة المرشحين والمرشحات إلى استكمال إجراءات القبول المشتملة على تسديد رسوم الفصل الدراسي الأول في موعد أقصاه يوم الخميس 16 / 12 / 1441 هــ، وتعبئة نموذج القبول وإرساله إلى البريد الإلكتروني:

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للاستعلام عن القبول:

لاستكمال إجراءات القبول:

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