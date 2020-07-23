بدء التسجيل في خدمة النقل المدرسي للعام الجديد عبر نظام «نور»

أعلنت شركة تطوير لخدمات النقل التعليمي، بدء التسجيل في خدمة النقل المدرسي للعام الدراسي المقبل 1442هـ، عبر نظام نور، واستكمال كل الخطوات وتعبئة جميع البيانات المطلوبة.

ودعت الشركة أولياء الأمور إلى تسجيل أبنائهم وبناتهم منذ وقت مبكر قبل بداية العام الدراسي؛ وذلك لمحدودية السعة المقعدية المخصصة للطلاب والطالبات في المدارس الحكومية بالمملكة، ولزيادة فرصة الحصول على مقاعد في الحافلات المدرسية؟

وأوضحت الشركة أن التسجيل في الخدمة لا يعني الحصول عليها؛ حيث ستخضع جميع الطلبات للدراسة وتطبق عليها معايير الاستحقاق والأولوية لضمان الاستفادة منها، من قبل الفئات الأكثر حاجة لها، والتي منها سلامة الطالب الطالبة والحالة الاجتماعية والبعد عن المدرسة، مشيرة إلى أنه في حال قبول الطلب وتوفير الخدمة، سيتم إصدار بطاقات الصعود للحافلة والتي يمكن للطالب او الطالبة الحصول عليها من خلال طباعتها عبر نظام نور.

وأشارت الشركة إلى أن من ضمن خطوات التسجيل في نظام نور تسديد أجور التسجيل في النقل المدرسي والبالغة 200 ريال للعام الدراسي الكامل عبر نظام سداد، مؤكدة أن هذه تعتبر أجور تسجيل ولا تمثل التكلفة الفعلية لخدمة النقل المدرسي التي تتكفل بها الدولة.

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وكشفت الشركة عن تخصيص 11 قناة لتحقيق التواصل والتفاعل مع المستفيدين من الخدمة، ومنها استقبال الاتصالات من قبل مركز خدمة العملاء على الرقم المجاني، (8001231000) أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة التابعة للشركة تحت اسمها الموحد (TatweerTc).

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