حاستا الشم والتذوق تعودان تدريجيًا للمتعافى
أوضحت وزارة الصحة، أنه يمكن للمصاب بفيروس كورونا دون ظهور أعراض عليه ممارسة الرياضة المتوسطة مع البقاء في العزل المنزلي، وذكر حساب «الصحة 937» التابع للوزارة- عبر تويتر- أنه «يمكن للأشخاص المصابين ولكن بدون أعراض، مواصلة النشاط البدني متوسط الشدة، مع البقاء في العزل المنزلي، لمنع انتقال الفيروس إلى الآخرين».
وأشارت الوزارة إلى «ضرورة مراقبتهم الأعراض، وفي حال ظهرت الأعراض (الحمى أو السعال أو ضيق التنفس)، فيجب عليهم التوقف عن ممارسة الأنشطة البدنية والتواصل مع مقدم الرعاية الصحية»، وفي السياق ذاته، أوضحت الوزارة أن حاستي الشم والتذوق تعودان للشخص المتعافى بشكل تام من الفيروس تدريجيًا.
اقرأ أيضا:
وزارة الصحة تطلق دليلًا شاملًا لإجراءات عزل مصابي كورونا منزليًّا
الصحة: لبن الأم لا ينقل كورونا إلى الرضيع.. ويجب إتباع هذه الاحتياطات
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الصحة: شرط يسمح لمصابي كورونا بممارسة الرياضة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.