وزارة الصحة: شرط يسمح لمصابي كورونا بممارسة الرياضة

أوضحت وزارة الصحة، أنه يمكن للمصاب بفيروس كورونا دون ظهور أعراض عليه ممارسة الرياضة المتوسطة مع البقاء في العزل المنزلي، وذكر حساب «الصحة 937» التابع للوزارة- عبر تويتر- أنه «يمكن للأشخاص المصابين ولكن بدون أعراض، مواصلة النشاط البدني متوسط الشدة، مع البقاء في العزل المنزلي، لمنع انتقال الفيروس إلى الآخرين».

وأشارت الوزارة إلى «ضرورة مراقبتهم الأعراض، وفي حال ظهرت الأعراض (الحمى أو السعال أو ضيق التنفس)، فيجب عليهم التوقف عن ممارسة الأنشطة البدنية والتواصل مع مقدم الرعاية الصحية»، وفي السياق ذاته، أوضحت الوزارة أن حاستي الشم والتذوق تعودان للشخص المتعافى بشكل تام من الفيروس تدريجيًا.

اقرأ أيضا:

Advertisements

وزارة الصحة تطلق دليلًا شاملًا لإجراءات عزل مصابي كورونا منزليًّا

الصحة: لبن الأم لا ينقل كورونا إلى الرضيع.. ويجب إتباع هذه الاحتياطات

«الصحة» تكشف سر ظهور نتيجة فحص كورونا «إيجابية» رغم التعافي