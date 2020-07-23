التأمينات: صرف 18 شهرًا للمستفيدة من المعاش عند زواجها

يتم الإيقاف عند توثيق العقد بالجهات المختصة

أوضحت التأمينات الاجتماعية، أن المستفيدة من معاش أفراد العائلة (الأرملة والبنت وبنت الابن والأخت) يُصرف لها منحة زواج في حالة زواجها تعادل نصيبها الشهري 18 مرة. وذكرت التأمينات- عبر حسابها بتويتر- أن منحة الزواج تصرف للمستفيدة من معاش أفراد عائلة المشترك المتوفى، بعد تسجيلها الزواج لدى الجهات الحكومية المختصة، ويتم إيقاف المعاش، وتصرف لها منحة زواج قدرها (18) شهرًا من نصيبها. Advertisements اقرأ أيضًا: 8 فئات من المستحقين لمعاش المشترك المتوفى من «التأمينات الاجتماعية».. تعرف عليها «التأمينات الاجتماعية» تحدد للمستبعدين إجراءات تصحيح البيانات

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