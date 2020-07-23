وزارة التعليم: بدء التسجيل في برنامج «ممارس الجودة الأكاديمية»

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب فتح باب التسجيل لأعضاء هيئة التدريس في المؤسسات التعليمية (رجال – سيدات) في البرنامج التدريبي «ممارسو الجودة الأكاديمية»، مشيرة إلى أن هذه الشهادة تعد متطلبًا لشهادة مراجع الاعتماد الأكاديمي.

وأوضحت أن هدف الشهادة اكتساب المتدربين المهارات والمعارف اللازمة لممارسة عمل الجودة الأكاديمية وفقًا لمتطلبات الاعتماد الأكاديمي الصادر من هيئة تقويم التعليم والتدريب، مضيفة أنه من المتوقع أن يكون المتدرب بعد اجتياز البرنامج قادرًا على العمل في مجال الجودة في المؤسسات والبرامج الأكاديمية.

وجاءت شروط القبول ومتطلباته كالآتي:

-أن يكون حاصلًا على درجة دكتوراه أو ماجستير (خبرة سنتان للماجستير بحد أدنى).

-أن يكون محاضرًا فأعلى بخبرة لا تقل عن سنتين.

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-إجادة استخدام تطبيقات الحاسب الآلي

-أن يكون لديه شهادة تدريبية في الجودة .

وذكرت أن رسوم البرنامج التدريبي 2500 ريال، تدفع عند قبول طلب الالتحاق بالبرنامج، وللتقديم على الشهادة، اضغط هنا.

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