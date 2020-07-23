مؤسسة التقاعد: الحجز المسبق يوفر «الخدمات الإلكترونية» للعملاء

لاختيار مركز الخدمة والوقت المناسب
جددت مؤسسة التقاعد، التذكير بأن جميع الخدمات متوافرة إلكترونيًا لعملائها؛ بما يجنبهم عناء زيارة المقرات، وذكر حساب العناية بالعملاء التابع للمؤسسة- عبر تويتر- أن «كل الخدمات متوافرة إلكترونيًا، بما يكفيكم عناء الزيارة، يمكنكم الاستفادة من خدمة حجز موعد مسبق لاختيار مركز الخدمة والوقت المناسب».
وأشارت مؤسسة التقاعد إلى أن خدمة حجز موعد، تتيح لعملاء المؤسسة إمكانية حجز موعد مسبق لزيارة أحد فروع ومكاتب المؤسسة، وأضافت أن خطوات حجز موعد تتضمن: الدخول لموقع المؤسسة العامة للتقاعد، ثم الضغط على أيقونة (الخدمات الإلكترونية)، ثم اختيار خدمة حجز موعد، وإدخال بيانات الموعد، وأخيرا النقر على زر (تقديم).
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