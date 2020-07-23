عاجل-ربع مليون مستفيد من مبادرة التعلم مدى الحياة

وأوضحت الوزارة أنها تهدف من خلال هذا البرنامج لبناء مجتمع متعلّم قادر على مواكبة ومواجهة التحديّات، ونشر ثقافة العمل التطوّعي بين أفراد المجتمع، وتفعيل دور المشاركة المجتمعية، وتمكين المرأة، ودعم فكرة التعلّم من أجل العمل والتعايش مع الآخرين، والتعامل مع المتغيرات الاجتماعية، حيث يشتمل على عدّة برامج مهنية، وبرامج مهارات حياتية، وبرامج تعليمية، وبرامج توعوية، تنفّذ داخل 305 مراكز حي متعلّم، منها 126 للبنين، و179 للبنات، التحق بها 243,772 مستفيداً ومستفيدة، منهم 104,974 في برامج المهارات المهنية، و43,555 في برامج المهارات الحياتية، إضافةً إلى 55,707 في البرامج التعليمة، و39,536 في البرامج التوعوية، كما بلغ مجموع البرامج التدريبية المقدمة 10,528 برنامجاً.
يُذكر أنّ وزارة التعليم تعمل من خلال مراكز الأحياء المتعلّمة على تقديم أسلوب مبتكر لتجاوز محو الأمية الأبجدية إلى جميع سبل الحياة الضرورية، ويستهدف أحياء ذات كثافة سكانية عالية، ودخل اقتصادي منخفض ويهتم بمحو أمية الملتحقين به أبجدياً وحضارياً مع إكسابهم مهارات علمية لتسهم في تأهيلهم لسوق العمل، وترفع مستوى وعيهم بمشكلاتهم، واحتياجاتهم للتفاعل مع متطلبات الحياة.
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