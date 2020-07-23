السعودية اليوم / أمانة القصيم ترفع 1000 سيارة تالفة ببريدة



بريدة 02 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 23 يوليو 2020 م واس

رفعت أمانة منطقة القصيم 1000 سيارة تالفة ومتعطلة من طرق مدينة بريدة وأحيائها خلال الـ 90 يوماً الماضية بعد انتهاء المهلة التي حددتها الأمانة لملاك المركبات .

وتواصل الفرق الميدانية أعمالها خلال الفترة القادمة للحد من التشوه البصري والمحافظة على المظهر العام.

// انتهى //

14:03ت م

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