السعودية اليوم / الإمارات تسجل 254 إصابة جديدة بفيروس كورونا



الكويت 02 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 23 يوليو 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات العربية المتحدة ،اليوم، تسجيل 254 إصابة جديدة بفيروس

وكشفت الوزارة في بيان صحفي بثته وكالة أنباء الامارات عن شفاء 494 حالة جديدة مصابة بالفيروس ذاته ليبلغ عدد حالات الشفاء الاجمالية في الدولة من الفيروس 50848 حالة.

وأضاف البيان أنه لم تسجل أي حالة وفاة جديدة اليوم بسبب تداعيات الفيروس حيث كانت آخر إحصائية بعدد الوفيات في الدولة 342 حالة.

// انتهى //

13:36ت م

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الكويت 02 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 23 يوليو 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات العربية المتحدة ،اليوم، تسجيل 254 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ 24 ساعة الماضية ليبلغ إجمالي الإصابات المسجلة 57988 حالة.وكشفت الوزارة في بيان صحفي بثته وكالة أنباء الامارات عن شفاء 494 حالة جديدة مصابة بالفيروس ذاته ليبلغ عدد حالات الشفاء الاجمالية في الدولة من الفيروس 50848 حالة.وأضاف البيان أنه لم تسجل أي حالة وفاة جديدة اليوم بسبب تداعيات الفيروس حيث كانت آخر إحصائية بعدد الوفيات في الدولة 342 حالة.// انتهى //13:36ت م0111

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